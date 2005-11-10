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Catania, rinforzo in mediana per Longo: dal Sassuolo arriva il classe 2007 Amendola
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Gli etnei hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Catello Amendola, prodotto del vivaio neroverde.
Rinforza in mediana per mister Emilio Longo. Il Catania Football Club comunica infatti sui propri canali ufficiali di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Sassuolo Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Catello Amendola, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2027.
Chi è Catello Amendola
"Nato a Vico Equense (Napoli) il 4 febbraio 2007 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sassuolo, dopo le esperienze in under 17, under 18, Youth League e Viareggio Cup, il centrocampista ha collezionato nella scorsa stagione 27 presenze in neroverde tra Primavera 1 e Coppa Italia Primavera", si legge nella nota dedicata al centrocampista dal club etneo.
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