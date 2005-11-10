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Foggia, tesserato Mamadou Coulibaly: il centrocampista ha firmato un biennale. Il comunicato

Foggia, tesserato Mamadou Coulibaly: il centrocampista ha firmato un biennale. Il comunicato TUTTOmercatoWEB
© foto di Uff. Stampa Palermo FC
Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 22:08Serie C

Adesso è ufficiale: Mamadou Coulibaly è un nuovo giocatore del Foggia. A comunicarlo è stato lo stesso club pugliese con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, con il centrocampista che arriva da svincolato e che ha firmato un contratto per le prossime due stagioni.

Il comunicato del Foggia

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito, dall’FC Südtirol, le prestazioni sportive del calciatore Mamadou Coulibaly, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Centrocampista centrale, nato a Thiès (Senegal) il 3 febbraio 1999, Coulibaly cresce calcisticamente nel settore giovanile del Pescara, squadra con cui fa il suo esordio tra i professionisti e colleziona le prime presenze in Serie A. Nel corso della sua carriera veste maglie prestigiose tra Serie A e B, tra cui Udinese, Carpi, Entella, Trapani, Ternana, Palermo, Catanzaro e Salernitana. Nella stagione appena trascorsa ha militato nelle file dell’F.C. Südtirol. In carriera vanta un bagaglio d’esperienza di alto livello con 25 presenze nella massima serie e oltre 130 apparizioni nel campionato cadetto".

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