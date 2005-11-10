Ufficiale Dopo due anni, Cox saluta il Parma. Firma con il Sassuolo: "Credo molto in questo progetto"

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Parma "comunica che Danielle Cox è stata ceduta a titolo definitivo all'U.S. Sassuolo Calcio.

La calciatrice, arrivata al Parma Calcio Women nell'estate del 2024, è stata un punto di riferimento per la difesa gialloblu, mettendo a disposizione della squadra la propria esperienza e professionalità in queste stagioni.

Parma Calcio saluta Danielle e le rivolge un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura, con l'augurio di raggiungere nuovi importanti traguardi nel prosieguo della sua carriera sportiva".

Fa eco la nota della compagine neroverde: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Parma, le prestazioni sportive della calciatrice Danielle Cox.

Difenditrice classe 1992, Cox arriva a vestire la maglia neroverde dopo le esperienze nella massima serie italiana con Pomigliano, Como Women e Parma. Giocatrice di grande esperienza, porta al Sassuolo un percorso maturato nel calcio professionistico internazionale e grande determinazione.

Benvenuta in neroverde, Danielle!".

Seguono poi le sue prima parole da neroverde: "Sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza al Sassuolo. Ho scelto questo Club perché credo nel progetto e nella possibilità di far parte di una squadra ambiziosa, che vuole competere in Serie A. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza, dare il massimo per la squadra e aiutare le mie compagne a raggiungere i nostri obiettivi”.