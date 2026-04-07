Mareggini: "Ho sentito critiche a De Gea... Ma se perdi un portiere così poi lo rimpiangi"

Gian Matteo Mareggini, ex portiere fra le altre della Fiorentina, ha parlato a Radio Firenzeviola del sofferto successo della squadra di Vanoli a Verona e delle critiche arrivate in stagione su David De Gea, così come della sfida al Crystal Palace in Conference League: "Dipende come si vuole leggere. Possiamo vedere il Palace come una squadra riposata, con più energie da spendere. Speriamo che invece vengano presi di sorpresa dalla viola. La Fiorentina con le grandi ha sempre fatto delle ottime partite. La mia esperienza europea dice che con le inglesi c'è da tenere le antenne dritte, perché devi tirare fuori quelle energie che la Serie A non ti fa mettere in campo. Non si deve essere sorpresi dal punto di vista atletico e fisico. Se riusciamo a tenere botta su questo punto, siamo alla pari, altrimenti no".

Che spiegazione ti sei dato di questa Fiorentina vincente, ma sofferente?

"Con l'ingresso di Comuzzo, che ha fatto una buona partita, sei costretto a schiacciarti. Mancavano giocatori con caratteristiche di spinta. Quest'anno ho sentito tante critiche su De Gea, ma... Io non ho tanti sassolini da togliermi, ma sul portiere sì. Volevo dire che un portiere come De Gea se va via poi o rimpiangi. C'è un altro giocatore che è stato disdegnato, ovvero Pongracic. Ritengo che sia un difensore da tenere, soprattutto se gioca con Ranieri. Nel nostro campionato non ci sono tanti giocatori così".