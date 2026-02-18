Mareggini sicuro: "Capisco la preoccupazione ma lunedì De Gea sarà in campo"

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della sfida di domani contro lo Jagiellonia: "A -8° è dura, una volta si usava l'olio canforato per scaldare le cosce o addirittura un goccino di grappa (ride, ndr). Facendo il portiere a me è capitato di tutto. Ho giocato tuffandomi sulla neve. Sicuramente domani farà freddo, a -8° sarà ancora più difficile; almeno tecnologicamente ci sono degli indumenti che fanno miracoli. Per questo sono fiducioso".

In porta invece toccherà a Lezzerini: "De Gea ha avuto una sublussazione del dito. Vi posso dire con certezza che con un infortunio del genere si gioca tranquillamente. Ovviamente il rischio di frattura ci poteva essere nel caso in cui avesse giocato anche domani. Capisco la preoccupazione ma lunedì De Gea sarà regolarmente in campo. Venendo a Lezzerini da una parte sono sereno dall'altra meno perché non gioca partite da tanto tempo, però va detto che ha tanta esperienza e l'ha fatta sui campi di Serie B e in squadre anche difficili.

Io poi patteggio sempre per il portiere italiano oltre ad averlo avuto nella nazionale giovanile. E' un ragazzo che si sa adattare, applicato, ha fatto una buonissima carriera. Non sono preoccupato, ovviamente De Gea sarebbe stato il massimo. Però non siamo assolutamente davanti a uno sprovveduto. Ovviamente il fatto di non aver giocato comunque non aiuta. Però sappiamo che queste situazioni possono accadere. Anche Martinelli fece un errore in Conference. Ora invece è alla Sampdoria e sta facendo benissimo".