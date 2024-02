Marelli elogia l'arbitro di Inter-Juventus: "Maresca, direzione eccellente. Sul gol non è mano"

vedi letture

Tra i protagonisti della super sfida tra Inter e Juventus, per fortuna, non c'è l'arbitro della gara, il signor Fabio Maresca autore di una prova giudicata dai più come ampiamente sufficiente.

Ha parlato della sua direzione arbitrale l'esperto ex fischietto Luca Marelli, moviolista di DAZN: "Direzione eccellente. Ed è stato molto aiutato dall'estrema correttezza dei giocatori, i quali per primi si scusavano con l'arbitro, ammettevano loro torti. Solo un momento di nervosismo, nel momento dell'ammonizione a Vlahovic ma è stato un segnale molto intelligente per far capire che le proteste non sarebbero state tollerate. La cosa più bella è che non ci siano episodi da dover far rivedere".

Spiega quindi Marelli che c'è una sola situazione da dover raccontare, ma più come curiosità che come episodio da moviola: "Sul gol decisivo c'è stato un check molto lungo, ma perché? Il sospetto è che ci fosse stato un tocco di Thuram con la mano sinistra ma in realtà non c'è stato alcun tocco da parte del giocatore nerazzurro. Si vede bene dalle immagini, anche dal fatto che la mano non cambia minimamente posizione nel momento in cui il pallone passa davanti. L'unico tocco è quello di Gatti con il petto, che procura l'autorete. Un bravo comunque a Maresca".