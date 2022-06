Mario Rui alla Lazio? L'agente del terzino: "Grandissima stagione, il Napoli lo vuole tenere"

L'agente Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Marte per fare il punto su Mario Rui e il Napoli: "Penso che sia la mia vittoria. L’anno scorso di questo periodo tutti volevano andasse via, anche qualcuno del club mi diceva “se arriva qualche offerta…”, ma lui ha fatto una grandissima stagione. Per fare il capitano, però, serve avere i nervi saldi e Mario Rui non sempre li ha. Mario Rui alla Lazio? Per me rimane al Napoli, poi se dovesse succedere qualcosa ne parleremmo col club. Ma il Napoli lo vuole tenere".