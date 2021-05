Marocchino dà un consiglio a Pirlo: "Faccia come Alì con Foreman. E occhio alla difesa"

Domenico Marocchino ha presentato la sfida tra Atalanta e Juventus sulle pagine di Tuttosport: "Atalanta favorita? No, perché la Juve ha maggiore esperienza e non riesco a sottovalutarla. I nerazzurri possono scrivere la storia e questo, a volte, fa tremare i polsi. La partita potrebbe essere decisa dagli errori difensivi: entrambe ne commettono tanti, anche gravi. Vincerà chi sbaglierà di meno. Gasperini è un grande allenatore, forse avrebbe avuto più difficoltà con quel furbacchione di Allegri. Pirlo dovrà cercare di togliere terreno all'avversario, può subire ma senza soffrire. Alì subì tanti cazzotti da Foreman, ma dove e come voleva lui. Poi gli ha dato la botta finale e ha vinto. Alla Juve è mancato Pirlo, ma come calciatore: un centrocampista pensante, è stato un errore togliere sia Pjanic che Khedira. Il reparto è assortito male".