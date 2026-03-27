Marocco-Ecuador, formazioni ufficiali: El Aynaoui titolare, Estupinan parte dalla panchina
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali dell'amichevole fra Marocco e Ecuador. Titolare il centrocampista della Roma El Aynaoui, mentre nell'Ecuador Pervis Estupinan parte dalla panchina. Dal primo minuto invece l'attaccante del Venezia John Yeboah.
Marocco 4-1-4-1: Bono; Hakimi, Diop, Riaz, Mazraoui; El Aynaoui; Diaz, Ounahi, Hrimat, Ezzalzouli; Saibari.
Ecuador 3-4-2-1: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Franco, Caicedo, Vite, Minda; Yeboah, Plata; Valencia
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile