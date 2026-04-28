Neil El Aynaoui, uno dei motivi della discordia. Primo gol in A, ma piace all'estero

Neil El Aynaoui è uno dei motivi per cui a Roma è divampato l'incendio degli ultimi giorni. Pagato 23,5 milioni, è arrivato al posto di Richard Rios, scelto da Massara ma non da Gian Piero Gasperini. Finora non ha fatto benissimo e non considerato come un titolare, seppur con il Bologna sia arrivato il suo primo gol in campionato.

Da capire se questo può sbloccarlo definitivamente. Nelle ultime settimane si è anche parlato di un interessamento da parte del Barcellona, oltre che del Lipsia e come possibile obiettivo del Real Madrid.

Queste le sue parole il giorno della presentazione. "Sono molto contento di essere qui. Ho ricevuto una grande accoglienza qui sin dall’arrivo in aeroporto. Anche oggi durante le visite mediche, insomma è stata un’accoglienza molto calorosa. È iniziato tutto da una telefonata di Massara, ma devo ringraziare tutto il club, la società e la proprietà, per aver gestito così bene la situazione e aver agevolato il mio arrivo. Il mio profilo? Sono un mediano moderno, resistente sul piano fisico, in grado di giocare in entrambe le fasi, generoso e capace di coprire più zone di campo, con grande intensità. Prima di giocare in mezzo al campo, giocavo più avanti, per cui ho sempre avuto il senso del gol.