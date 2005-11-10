Dopo il martedì e il mercoledì viene sempre il giovedì: l'Italia sorride, dopo la storia in negativo

Non giriamoci tanto intorno. Il titolo racconta di una situazione in parte invertita e di uno scenario recuperato, ma la debacle in Champions League dei due giorni scorsi resta particolarmente pesante per il calcio italiano. Perché nella storia non erano mai arrivate 4 sconfitte su 4 partite, record che Inter, Napoli, Como e Roma sono riuscite ad ahinoi a infrangere.

Se i giudizi di ieri e dell'altro ieri erano però stati giustamente pesanti, accusatori verso la qualità del nostro calcio, oggi arriva un parziale sorriso dall'Europa minore, che conterà pure meno a livello di introiti ma che sul campo e nelle questioni di ranking vale tanto quanto la Champions. E allora un grazie va a Juventus, Milan e Atalanta che hanno salvato capra e cavoli dopo la storia scritta in negativo nelle precedenti 48 ore.

Il Milan aveva aperto la serata con un netto, convincente 4-0 sul campo del Salisburgo, non proprio i più semplici dei palcoscenici. La Juventus ha seguito la rotta, seppur con qualche difficoltà in più: dopo lo svantaggio, nel secondo tempo i bianconeri l'hanno prima pareggiata e poi vinta con Woltemade e Kolo Muani. E poi l'Atalanta che ha battuto agilmente il Pafos, con l'unica macchia rappresentata dall'ennesimo infortunio di Raspadori.