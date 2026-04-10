TMW Massimiliano Allegri può salutare il Milan? Dipende dai piani, ma c'è anche il Real Madrid

Massimiliano Allegri è nella lista dei possibili obiettivi del Real Madrid per la prossima stagione. La sconfitta contro il Bayern Monaco può accelerare il percorso decisionale, almeno per Alvaro Arbeloa: l'ex difensore ha fatto discretamente ma è pur sempre a sette punti dal Barcellona primo in classifica, quando il suo predecessore Xabi Alonso era "solamente" a meno quattro. La probabile uscita dalla Champions e quella certa dalla Copa del Rey hanno fatto il resto. La stagione è tutt'altro che indimenticabile e un'eventuale eliminazione contro i bavaresi metterebbero la parola fine, seppur al termine della stagione, al suo regno.

A quel punto Florentino Perez ha una lista di nomi in cui c'è anche quello di Allegri. Il Milan ha avviato un progetto con il tecnico livornese ma, nel frattempo, c'è stata qualche increspatura in particolare con parte della dirigenza. I piani per la prossima stagione dovranno essere comuni, altrimenti è possibile un saluto. Del resto Allegri piace anche alla Nazionale per il dopo Gattuso.

Confermate quindi le indiscrezioni di Mercatolive di un interesse del Real Madrid per Allegri datato una settimana fa, con lo scenario che si è modificato subendo un'accelerazione proprio per la sconfitta di Arbeloa contro il Bayern. La situazione però è in divenire e le riserve verranno sciolte più avanti.