Massimo Donati: "Questa Juventus è prevedibile, tatticamente fa sempre le stesse cose"

vedi letture

Opinionista di DAZN, Massimo Donati s'è espresso con toni piuttosto critici sulla Juventus di Andrea Pirlo, squadra che non è andata oltre il 2-2 contro il Torino nel derby della Mole: "La cosa che mi lascia un po' perplesso è la prevedibilità di questa Juventus. Dal punto di vista tattico non vedo cose diverse, fanno sempre le stesse cose e commettono sempre gli stessi errori. Poi non c'è tanto equilibrio in mezzo al campo, ci sono tante cose da aggiustare. Mancano giocatori in grado di attaccare la profondità, tutti vogliono la palla tra i piedi ma così sei leggibile", ha detto.