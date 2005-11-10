Mauro: "Juve e Milan, mancano uomini sulla trequarti. Douglas Luiz giocatore scolastico"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro si è soffermato su Milan e Juventus: "Secondo me Amorim e Spalletti hanno un po’ gli stessi problemi e, quando devono giocare contro difese chiuse, le loro squadre sono abbastanza imbarazzanti. Le difficoltà nascono dalla volontà di continuare a costruire la manovra su esterni che non fanno mai un cross e non passano mai la palla al centravanti. La sola cosa che fanno è rientrare e tirare, ma se alla fine fanno 4 gol a testa all’anno non si va da nessuna parte.

L’unica alternativa di gioco di Juventus e Milan sono gli esterni: se non fanno qualcosa loro, lo sbocco in attacco non esiste. Tanto che, per esempio, la Juve ha creato due-tre palle gol a Cagliari solo quando è entrato Alajbegovic, che ha fatto due cross come si deve. Globalmente sono tutti buoni giocatori, ma non possono diventare i catalizzatori del gioco offensivo della squadra".

Mauro sostiene che il più grande difetto di rossoneri e bianconeri sia "l’assenza di calciatori di qualità sulla trequarti". "Douglas Luiz, per esempio, è un giocatore scolastico, che non rischia mai, fa passaggi a un metro e contro le squadre chiuse non ti può inventare niente. La Juve, in più, deve pure fare i conti con l’assenza di Yildiz, che non deve essere un alibi, ma è di certo il calciatore più importante della rosa bianconera. Per questo, la Roma mi sembra molto più attrezzata di Milan e Juventus. E pure il Napoli, nonostante sia partito male".