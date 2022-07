Maximiano sbarra la porta della Lazio. Così Lotito può investire anche su un altro portiere

Stavolta il rebus fra i pali della Lazio - sottolinea Il Messaggero - sembra quasi risolto. Con buona pace di Sarri, poco convinto, avanza Luis Maximiano, offerto due mesi fa dal procuratore Mendes a Formello, e balzato in pole con uno scatto dell'ultimo minuto. Da tempo il Granada retrocesso aveva dato l'ok al prestito oneroso con diritto di riscatto (intorno ai 12 milioni), ma sino a domenica Sarri insisteva ancora sui suoi preferiti in rigoroso ordine gerarchico.

I favoriti di Sarri.

Il primo sogno era Kepa (disposto a ridursi a 2,5 milioni lo stipendio), da gennaio Carnesecchi - sponsorizzato da Buffon lo aveva superato. L'ostinazione dell'Atalanta a non cederlo sotto i 18 milioni aveva spinto la Lazio a virare su Vicario, bloccato sabato scorso con l'Empoli per 13 milioni più 2 di bonus. Con l'investimento importante sul portiere friulano, Sarri dovrebbe però accettare al massimo un vice a costo zero fra Adrian e Asenjo. Invece, con l'occasione Luis Maximiano, Lotito si può permettere di investire 3-4 milioni su Provedel con lo Spezia (favorito) oppure sull'alternativa (altrettanto gradita) Terracciano.