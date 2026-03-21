McTominay: "De Bruyne aggiunta enorme per noi. Milan? Gara che tutti vorrebbero giocare"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha concesso un'intervista a BBC Sport, commentando la vittoria contro il Cagliari e anche il prossimo impegno contro il Milan: "A volte devi spingere ancora di più, ma non era semplice perché ci lasciavano pochi spazi. Il rientro di Kevin De Bruyne ci ha aiutato a trovare i varchi giusti, è un’aggiunta enorme per noi. Ci alleniamo molto per occupare le posizioni nel modo corretto e crediamo tanto in quello che facciamo".

Lo scozzese ha guardato anche al prossimo impegno contro il Diavolo dopo la sosta: "Sono partite che tutti vogliono giocare. Non puoi prevedere il futuro, bisogna pensare gara dopo gara. Stare fuori per infortunio è la cosa peggiore per un calciatore, non sopporto guardare le partite senza poter aiutare i compagni".

Infine, uno sguardo alla Nazionale: "Non vedo l’ora di tornare, non vedo molti dei ragazzi da novembre. Sarà bello rivedere amici e famiglia e prepararci per una grande estate".