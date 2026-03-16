McTominay e il Napoli: tutto quel che c'è da sapere sul mercato e sul rinnovo

La strategia del Napoli sul mercato è chiara: blindare i big come prima necessità. Su Scott McTominay il ds degli azzurri, Giovanni Manna, è stato chiarissimo in un'intervista prima del weekend. "Scott è un calciatore importante per noi, è contento di stare a Napoli e lo dimostra quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto chiaro e franco, stiamo parlando ma non è un argomento attuale. Sappiamo l'importanza di Scott, non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato l'idea di cambiare aria".

Già negli scorsi giorni avevamo chiarito su queste colonne di come le grandi d'Inghilterra si stiano rifacendo sotto sullo scozzese. E' vero che Manna spiega che 'nessuno ci ha chiamati', ma McTominay e il suo entourage sono stati certamente informati del gradimento del Manchester United e del Newcastle, dell'Aston Villa e di tutte le altre formazioni che spererebbero di rivederlo già dall'estate in Inghilterra. Lo scozzese cova dentro il sogno di chiudere quanto meno la carriera coi Red Devils ma c'è tempo e questo tempo, nella mente del giocatore e pure del Napoli, non è adesso.

Intanto è tornato a disposizione di Antonio Conte, nell'ultima gara contro il Lecce. E il ritorno fa rima con incontro: l'entourage del ragazzo e la dirigenza azzurra, forti di due altri anni di contratto, non hanno l'esigenza di chiudere 'adesso'. Però le sirene da parte di tanti club, e anche la consapevolezza di McTominay di poter recitare un ruolo da protagonista in estate, 'costringono' il Napoli a non perdere tempo. A chiudere subito la telenovela. Manna ha ragione: "è felice e lo dimostra". Ora tocca al club azzurro.