Fantacalcio, i migliori centrocampisti del girone di ritorno
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Grazie ai dati presi da Fantalab, possiamo darvi il dato dei migliori 5 centrocampisti del girone di ritorno, dalla 20ª giornata fino alla 35ª giornata, 16 gare con un minimo di 5 gare giocate.
Le liste complete le trovate su tuttofantacalcio.it
1 - Calhanoglu: 7 presenze - fantamedia 7.93- media voto 6.57 - 3 gol 2 assist - 3 ammonizioni
2 - McTominay: 12 presenze - fantamedia 7.71 - media voto 6.46 - 6 gol - 1 rigore sbagliato
3 - Baturina: 15 presenze - fantamedia 7.63- media voto 6.50 - 5 gol 2 assist
4 - Da Cunha: 15 presenze - fantamedia 7.30 - media voto 6.50 - 3 gol 4 assist - 2 ammonizioni
5 - Mckennie: 15 presenze - fantamedia 7.23 - media voto 6.23 - 4 gol 4 assist - 2 ammonizioni
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