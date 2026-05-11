Napoli, torna Di Lorenzo. McTominay: "Uno dei migliori capitani che abbia mai avuto"
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Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Bologna valido per la 36^ giornata di Serie A.
Cosa rappresenta per te riavere Di Lorenzo?
"Fondamentale. Significa tanto, probabilmente uno dei migliori capitani che abbia mai avuto".
Cosa vuol dire per te entrare nel cuore dei napoletani come ha fatto Hamsik?
"Non mi concentro sulle statistiche individuali, ma sulla squadra e la spingo a vincere".
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