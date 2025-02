TMW Mercato Juventus, da Kolo Muani a Fagioli: acquisti e cessioni di gennaio

Servivano quattro giocatori e sono arrivati tutti. Due difensori centrali, un esterno per la retroguardia e soprattutto un attaccante, con la scommessa Kolo Muani che ha già regalato tre gol in due partite. Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali del club bianconero.

ACQUISTI

Lloyd Kelly (D) (Newcastle) PRE

Renato Veiga (D) (Chelsea) PRE

Randal Kolo Muani (A) (Paris Saint-Germain) PRE

Alessandro Pietrelli (C) (Feralpisalò) PRE

Alberto Costa (D) (Vitória de Guimarães) DEF

CESSIONI

Nicolò Fagioli (C) (Fiorentina) PRE

Michele Scienza (C) (Empoli) DEF

Arthur (C) (Girona) PRE

Gianmarco Di Biase (A) (Pergolettese) PRE

Danilo (D) (Flamengo) SVI

Martin Palumbo (C) (Avellino) PRE

Joseph Nonge (C) (Servette) PRE

Cosimo Marco Da Graca (A) (Novara) DEF

(PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

Il voto della Juventus nel pagellone di TMW.

Juventus 7 - Alla fine del mercato estivo la Juve fu chiara: a gennaio non verrà fatto praticamente niente. Poi tutto è cambiato, complici gli infortuni di Bremer e Cabal su tutti. Il mese di mercato invernale non è stato semplice, ci sono stati tanti no, come quelli per Araujo e Tomori, ma alla fine Cristiano Giuntoli ha dato a Thiago Motta i giocatori di cui aveva bisogno. Due difensori, Veiga e Kelly, un esterno difensivo, Costa, e soprattutto Kolo Muani in attacco. Un colpo in prestito secco, sì, ma capace di fare tre gol nelle prime due partite in Serie A. Un grande colpo, che certifica il 7 in pagella per i bianconeri.