Mertens disposto a tutto per restare a Napoli: le cifre del rinnovo tra stipendio e (possibili) bonus

vedi letture

"Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli". Le parole di Aurelio De Laurentiis, arrivate dopo il blitz del presidente azzurro a casa Mertens, non fanno altro che confermare le buone sensazioni su un rinnovo che ormai pare in discesa.

L’idea - ribadisce il Corriere dello Sport - è di lavorare sulla base di una stagione (magari con opzione) a cifre nettamente inferiori ai 4,5 milioni attuali. Per intenderci: uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni. Con o senza bonus, si vedrà: tutti dicono che l’aspetto economico non è prioritario in questa storia e arrivederci al prossimo incontro. Ovvero, a fine campionato.