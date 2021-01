Mihajlovic: "Con Ibra il Bologna non sarebbe dov'è ora. Ha scelto il Milan e ha fatto bene"

Ti sei mai chiesto come sarebbe oggi il Bologna se Zlatan un anno fa avesse detto sì al Bologna? E' la prima domanda posta in conferenza stampa a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida contro il Milan, primo match del girone di ritorno. "Inutile parlarne di quello, ha detto sì al Milan e ha fatto bene. Sicuramente sarebbe stata una cosa meravigliosa, non saremmo qui dove siamo e ci saremmo divertiti tutti di più. Ma sarebbe stato anche un peccato, perché il pubblico non c'è e non si sarebbe potuto divertire. E' una storia di fantacalcio. Però sono contento che sta facendo bene, se lo merita".

A breve la conferenza stampa integrale di Sinisa Mihajlovic