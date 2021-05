Mihajlovic difende Pirlo: "Ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, che gli vogliamo dire?"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Sinisa Mihajlovic ha difeso la stagione di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus e suo prossimo avversario in campionato: “Ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia al suo primo anno in una grande società - ha detto l’allenatore del Bologna - cosa gli vogliamo dire? Non si può colpevolizzare per lo scudetto, prima o poi doveva succedere che la Juve lo perdesse. Se riesce ad andare anche in Champions, come primo anno, secondo me ha fatto bene. Poteva fare meglio? Si, ma anche io".

