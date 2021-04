Mihajlovic e l'infortunio di Tomiyasu: "Ma doveva proprio giocare con la Mongolia?"

Curioso siparietto tra Sinisa Mihajlovic e la sua panchina, durante il primo tempo di Bologna-Inter, concluso sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. In occasione dell’infortunio di Tomiyasu, coinciso con il gol di Lukaku, il tecnico rossoblù, come raccontato dai colleghi di Sky a bordocampo, ha infatti chiesto retoricamente ai suoi collaboratori: “Ma doveva giocare anche con la Mongolia?”. Il Giappone, per la cronaca, ha battuto 14-0 gli avversari per le qualificazioni a Qatar 2022. A Miha le scelte dei ct non vanno proprio giù.