Mihajlovic: "Il Milan non ha vinto col Cagliari una gara scontata. Come la vittoria della Juve..."

90 minuti decisivi per la Juventus, ma nei quali il Bologna vuole offrire sorprese. È il succo delle parole di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: “Sicuramente loro verranno qua e hanno una grande occasione, perché il Milan non ha vinto con il Cagliari una gara scontata. Anche domani sembra scontata, che vince la Juve. Poi il calcio è bello anche per questo, che non si sa cosa può succedere. Loro avranno delle motivazioni straordinarie, ho visto le ultime partite e stanno facendo bene. Soprattutto mettono in campo molta più intensità e questo fa la differenza. Noi faremo di tutto per cercare di fare la nostra partita”.

Qui la conferenza stampa di Mihajlovic.