Milan, 28 milioni di motivi per tenere Tomori: Maldini deve convincere il club a investire su di lui

Paolo Maldini ha intenzione di convincere il Milan a effettuare un investimento importante per trattenere Fikayo Tomori anche la prossima stagione. Il giocatore arrivato in prestito dal Chelsea, ha un riscatto fissato a 28 milioni di euro, cifra alta ma che secondo il dirigente milanista può essere spesa per un difensore che sta dimostrando qualità forse anche inattese da quando è arrivato in Italia. L'idea è quella di trattare con i Blues l'acquisto sempre sulla base di 28 milioni di euro ma che siano raggiungibili con i bonus e non come parte fissa, magari sfruttando l'esonero di Lampard e i nuovi piani di Tuchel che potrebbero non coinvolgere il centrale. A riportarlo è Tuttosport.