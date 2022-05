Milan a RedBird: ecco gli uomini di Elliott che resteranno nel nuovo Cda rossonero

vedi letture

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'acquisizione del Milan da parte di Red Bird comprende, comunque, la presenza di uomini di Elliott all'interno del nuovo consiglio d’amministrazione del Milan, che prenderà vita a seguito del passaggio di proprietà: "tra i tre ci sarà sicuramente Gordon Singer, figlio del fondatore di Elliott Paul Singer e al quale è affidata la direzione degli uffici londinesi del fondo. Insieme a lui rimarrà anche Stefano Cocirio – già presente nel CdA attuale –, analista finanziario per conto di Elliott e che in passato ha lavorato per il Credit Suisse e per Banca Imi. Infine, sarà parte del nuovo CdA anche Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott".