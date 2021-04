Milan a rischio record negativo: mai un campione d'inverno ha chiuso senza posto Champions

Da campione d'inverno al quinto posto. Un quadruplo salto indietro che ha portato il Milan, virtualmente, fuori dalla zona Champions League. Ovvero l'obiettivo dichiarato ad inizio anno. Secondo SportMediaset, in questo senso, Ibrahimovic e compagni rischiano di stabilire un record negativo mai verificatosi prima. Mai in passato, da quando esistono i 3 punti a vittoria ('95-'96), la squadra campione d'inverno è rimasta col cerino in mano al termine del campionato. Tradotto, senza il piazzamento Champions. Nel '98-'99 e nel 2002-2003 la Fiorentina di Trapattoni e il Milan di Ancelotti chiusero al primo posto dopo il girone d'andata per poi arrivare terze a fine campionato, ma sono questi i due casi limite.