Milan, al via la settimana verso il Sassuolo: sabato rossoneri in ritiro a Reggio Emilia

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Stefano Pioli, oggi pomeriggio il Milan riprenderà a lavorare a Milanello in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Il programma dei rossoneri in questa settimana sarà il seguente: da domani in poi allenamenti al mattino, poi sabato la squadra milanista partirà in treno e raggiungerà Reggio Emilia dove starà in ritiro fino alle 18 di domenica. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.