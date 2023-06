Milan all'ultima da Campione d'Italia con rispetto e onore. Occhi già alla prossima stagione

Si chiuderà stasera la Serie A 2022-2023, ma gran parte dei premi in palio sono già stati assegnati, tra cui il più importante: il Milan ha consegnato lo scettro da Campione d'Italia (ormai matematicamente da qualche giornata) al Napoli di Luciano Spalletti, trionfatore dominante in un campionato praticamente mai in discussione e che ha visto, per onor del vero, i rossoneri ammainare subito le bandiere tricolore.

Quarto posto

Giroud e compagni si sono dovuti accontentare del quarto posto in classifica (aritmetico dopo la vittoria dell'Inter terza contro il Torino), che garantisce, comunque, la qualificazione alla prossima Champions League. Come ha analizzato più volte Pioli nelle sue interviste, il Milan Campione d'Italia è stato piuttosto deludente in campionato: tante gare sbagliate, soprattutto contro le piccole, tanti punti persi e poca capacità di difendere strenuamente lo Scudetto cucito sul petto.

Verso la nuova stagione

Oggi, Tonali e compagni indosseranno sulla maglia (la nuova della prossima stagione, per la cronaca) il tricolore per l'ultima volta prima di passarlo al Napoli. Cercheranno di farlo con il rispetto e l'onore che quella stoffa e l'AC Milan richiedono, consapevoli che c'è tanto da lavorare per ricucirselo addosso, ma che una gran bella base c'è. Il rinnovo di Leao, unito alla permanenza dei big della rosa, permetterà a Maldini e Massara di rinforzarla nel corso dell'imminente calciomercato estivo, con l'obiettivo di ricominciare la nuova stagione con l'ambizione di tornare ad essere Campioni.