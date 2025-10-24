Live TMW Milan, Allegri: "Dopo il primo tempo ero molto preoccupato. Su Nkunku..."

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Pisa.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Cosa intende dire con 'è mancata la serenità del forte'?

"Analizzando gli ultimi 5 minuti, avevamo la possibilitè di portare a casa la partita, ma non dovevi rischiare di perdela, come stava per succedere con l'attaccante su Pavlovic. Eravamo lunghi, queste palle alte, abbiamo fatto una partita di rincorse. Bisognava chiuderla prima. È un imprevisto che è capitato. Ci può fare solamente che è bene. Con la Cremonese avevamo perso, magari quello di oggi alla fine dell'anno è un punto guadagnato".

Presuntuosi?

"Presuntuosa no. Dopo l'1-0 la partita è sembrata più facile del previsto, e le partite non sono mai facili. Bisognava stare un po' più ordinati. Noi siamo una squadra forte, abbiamo ottimi giocatori. Quindi, se hai la serenità del forte, devi sapere che poi alla fine il gol lo trovi. Deve regnare l'equilibrio".

Perché Nkunku non prima o con le tre punte?

"È molto semplice: secondo me stavamo soffrendo dietro e togliere un centrocampista ci avrebbe aperto a pericoli. Poi le occasioni le abbiamo create. In queste serate qui, la sconfitta è dietro l'angolo eh".

C'è voglia di rivalsa?

"La reazione caratteriale l'abbiamo già avuta stasera. È stata una partita caotica. Noi non bisogna giocare le partite caotiche, dove tutto può succedere. Questo pari va preso come una cosa positiva perché abbiamo fatto cose che non ci devono più succedere".

Alla lunga senza Rabiot e Pulisic si fa fatica...

"Non è il problema di questa sera, assolutamente no. È una questione di numero di giocatori che hai a disposizione, per i cambi. Poi stasera Ricci e Bartesaghi hanno fatto una bella partita, Athekame è entrato e ha fatto gol, De Winter era alla prima. Non è facile giocare a San Siro per ragazzi con meno esperienza. Bisognava essere un attimino più compatto. Dopo il primo tempo, infatti, ero molto preoccupato".