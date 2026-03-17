TMW Milan, Allegri vuole un grande numero nove e un difensore. Ma il budget non sarà alto

Il quarto posto è l'obiettivo vitale per il Milan di Massimiliano Allegri. Perché l'autofinanziamento sarà ancora un tema al centro dell'estate milanista, dopo che un anno fa il mancato arrivo in Europa è costato l'addio di Tijjani Reijnders per potere operare in qualche maniera. La scorsa estate è stato speso molto - in particolare per Jashari, Ricci e Nkunku, oltre 100 milioni che non hanno avuto grande resa - ma solo dopo un periodo di stasi che aveva impedito di arrivare a grandi obiettivi.

La situazione non cambierà molto e per questo la qualificazione in Champions darebbe agio alle casse. Allegri ha chiesto un difensore forte - lo ha già fatto in inverno, quando era il suo primo e unico obiettivo - e poi ci sarà la necessità di prendere un numero nove che faccia gol e tanti. Se per la prima parte è possibile, forse, trovare qualcosa a prezzo non straordinariamente alto, la seconda posizione è un tema. Da capire se Santi Gimenez ritornerà finalmente a essere il cecchino del Feyenoord, ma l'idea è quella di avere un titolare. Magari alla Giroud di qualche anno fa: due stagioni con grandi soddisfazioni.

Così uno dei nomi che è da segnare in rosso è Roberto Lewandowski. Un acquisto alla Modric per metterci una pezza, perché ad agosto compirà 38 anni e con il Barcellona difficilmente rinnoverà. Ha sempre voluto giocare in Italia e, per questo, potrebbe essere un colpo a basso prezzo.