Milan, Amorim: "La presenza di Cardinale fa la differenza, Pulisic è un top player"

Ruben Amorim, tecnico portoghese del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della gara sul campo del Sassuolo: "Durante questa pausa abbiamo lavorato su diversi aspetti, dobbiamo migliorare nel creare occasioni per diventare un top team. La nostra è una squadra molto abile nell'uno contro uno, bisogna migliorare anche nella fase di non possesso".

Tutta la squadra deve imparare a difendere alta?

"Il potenziale di questo gruppo è molto ampio. Dobbiamo lavorare di collettivo per capire i vari momenti della partita".

Cosa vuol dire la presenza di Cardinale?

"È importante, non tanto per l'allenatore ma anche per il club la vicinanza della proprietà: sentirla è qualcosa che fa la differenza".

Come sta Pulisic?

"Penso che stia meglio, è un top player e sta trovando il passo partita: per noi è un giocatore chiave".