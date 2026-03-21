Milan, Athekame: "Siamo rientrati con cattiveria, avevamo provato questo modulo"

Zachary Athekame, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-2 sul Torino: "Nella ripresa siamo rientrati con cattiveria, la partita è andata molto meglio. Lavoro molto a Milanello con la squadra e lo staff, sono molto contento. Abbiamo provato questo assetto in allenamento, perché la partita cambia".