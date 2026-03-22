Milan, Athekame: "Volevo fare belle cose. Siamo un gruppo unito, è la nostra forza"
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Nel post partita di Milan-Torino, sfida che ha visto i rossoneri battere i granata per 3-2, Zachary Athekame è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione sua e dei compagni.
Il tuo ingresso quanto ha cambiato questa partita?
“Il secondo tempo penso che con il mister e tutti abbiamo parlato bene. Siamo entrati più cattivi, anche io, volevo fare belle cose”.
Sei cresciuto tanto. Quanto sei soddisfatto?
“Lavoro molto durante l’allenamento con staff e squadra. Quando entro in campo voglio fare bene per la squadra. Sono contento, soprattutto del gruppo che è la cosa più importante”.
Siete un gran bel gruppo:
“Sì, siamo molto uniti. Ed è questa la nostra forza”.
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