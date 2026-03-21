Live TMW Milan, Athekame: "Sono contento. La nazionale è un obiettivo nella mia testa"

Zachary Athekame, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con TMW.

Sei contento?

"Sono contento, mi trovo molto molto bene con la squadra e con tutto lo staff. Sono molto contento".

Puoi fare più ruoli...

"Posso fare tanti ruoli, sia a tre che quattro dietro".

Hai cambiato la partita...

"Sì, ma la squadra tutta insieme ha cambiato la partita. Sono molto contento della squadra e di me".

Pensi alla nazionale svizzera?

"La Nazionale è un obiettivo nella mia testa, ma ora sono concentrato sul fare bene nel Milan".

Come giudichi il tuo anno?

"Sono contento perché sento che sto crescendo. Poi so che non ho finito, voglio migliorare ancora".