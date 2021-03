Milan, attacco bloccato e ricerca di un piano alternativo

vedi letture

Le difficoltà del Milan nel 2021 sono oggettive ed inequivocabili, specie in relazione a quanto i rossoneri erano stati in grado di costruire nell’anno solare precedente. E per paradosso, proprio i punti di forza sui quali Pioli aveva costruito un meccanismo in grado di non conoscere sconfitta per dodici mesi, stanno venendo meno nella fase che sarebbe potuta essere identificata come quella decisiva per la corsa al titolo. Il dato più preoccupante è quello legato alla linea avanzata, perché se è vero che l’assenza di Ibrahimovic sta pesando, è altrettanto evidente che il solo gol di Rebic nelle ultime nove uscite dei rossoneri non può essere considerato sufficiente per un reparto avanzato che era parso comunque competitivo anche in assenza del suo leader maximo.

Allo stesso modo va sottolineato il preoccupante downgrade realizzativo di una pedina come Calhanoglu che, complici le annose discussioni legate ad un rinnovo sempre ad un passo ma non ancora ratificato, sta facendo mancare il suo apporto sul fronte realizzativo. Un gol in campionato è davvero troppo poco per chi aveva sfiorato la doppia cifra nella passata stagione. L’idea diffusa è che, in mancanza di riscontri concreti attraverso la strada maestra, al Milan sia venuta meno una strada alternativa per arrivare ad essere efficace, un’idea che potesse prescindere dai cali di rendimento del singolo. I tanti infortuni valgono come scusante parziale, certo, ma per la volata finale serve qualcosa in più Sprecare tutto sul più bello sarebbe un peccato imperdonabile.