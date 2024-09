Milan, Bartesaghi convocato in prima squadra per il Venezia. Jimenez resta con Bonera

Viste le assenze di Calabria e Thiaw, entrambi indisponibili per infortunio (botta alla gamba per il capitano rossonero, distorsione alla caviglia per il tedesco), per la sfida di stasera contro il Venezia a San Siro, Paulo Fonseca ha deciso di convocare con la prima squadra anche Davide Bartesaghi, difensore del Milan Futuro. Alex Jimenez resterà invece con la squadra di Daniele Bonera che sarà impegnato oggi alle 18.30 contro l'Ascoli. Lo riporta Milannews.it.

Questo il programma completo della 4^ giornata di campionato:

Sabato 14 settembre

15.00 Como-Bologna (DAZN)

18.00 Empoli-Juventus (DAZN)

20.45 Milan-Venezia (DAZN/Sky)

Domenica 15 settembre

12.30 Genoa-Roma (DAZN)

15.00 Atalanta-Fiornetina (DAZN)

15.00 Torino-Lecce (DAZN)

18.00 Cagliari-Napoli (DAZN/Sky)

20.45 Monza-Inter (DAZN)

Lunedì 16 settembre

18.30 Parma-Udinese (DAZN)

20.45 Lazio-Verona (DAZN/Sky)