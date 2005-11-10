Milan, retroscena di mercato: valutato Tomas Araujo ma il Benfica ha chiesto 40 milioni

Il Milan aveva valutato nel corso della sessione di calciomercato Tomás Araújo del Benfica: piace anche a Real Madrid e Bayern Monaco, richiesti 40 milioni

Il nome di Tomas Araujo, difensore centrale portoghese classe 2002 in forza al Benfica, era stato valutato dal Milan nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato. Il profilo del centrale, sei presenze all'attivo con la Nazionale portoghese, sarebbe stato proposto ai rossoneri direttamente dal potente agente Jorge Mendes, prima che il club di via Aldo Rossi decidesse di orientarsi su altre soluzioni per il reparto arretrato.

Contratto blindato e valutazione in crescita

Araújo è legato al Benfica da un contratto fino al 2031, un dato che rafforza notevolmente la posizione del club portoghese tanto che la richiesta economica avanzata dal club di Lisbona per il suo cartellino è di 40 milioni di euro

Non solo Milan: l'interesse di Real Madrid e Bayern Monaco

Il nome di Araújo non è comunque passato inosservato solamente in Italia: anche Real Madrid e Bayern Monaco sono stati accostati al giocatore nel corso degli ultimi mesi, a conferma di come il difensore lusitano resti un profilo seguito con attenzione dai principali club del calcio europeo, nonostante il suo attuale status di titolare inamovibile nelle Aquile.