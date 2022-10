Milan, Bennacer: "Non abbiamo messo lo spirito giusto, queste partite si giocano sui dettagli"

Dopo il ko di Londra contro il Chelsea, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo noi che non abbiamo messo lo spirito giusto. La voglia che abbiamo sempre. Poi sappiamo che partite così si giocano sui dettagli. Ora dobbiamo alzare la testa come facciamo sempre, lavorare di più e pensare alla prossima partita. Queste partite ci fanno migliorare. Dobbiamo prendere il negativo e trasformarlo in positività. Siamo una grande squadra quindi le sconfitte fanno parte del nostro percorso. Sta a noi gestire sabato e martedì prossimo".