Milan-Brahim Diaz, il riscatto è già deciso ma l'ultima parola spetterà al Real Madrid

Il Milan in estate ha ottenuto il cartellino di Brahim Diaz in prestito per due stagioni con l'inserimento di un diritto di riscatto che i rossoneri hanno già deciso di utilizzare al termine dei 24 mesi. Il club milanista è più che convinto delle qualità del proprio numero 10 ma non avrà comunque l'ultima parola in merito al suo futuro. Questo perché nell'accordo è presente anche un diritto di contro riscatto da parte del Real Madrid che una volta partito il riscatto milanista, potrebbe riacquistare il giocatore subito dopo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.