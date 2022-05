Milan campione, Pioli: "Godiamoci il momento. Champions? Dura, ma vogliamo essere competitivi"

Stefano Pioli, tramite SportMediaset, è tornato sulla gioia del successo del suo Milan e sulle prospettive future, anche in ambito europeo, dopo il trionfo italiano: "Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva. Quali ambizioni in Europa? Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori. La Champions l'abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa".