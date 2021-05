Milan, Champions e futuro: la doppia sfida di Donnarumma. Ma Gigio è sereno

E venne il giorno di Juventus-Milan. Questa sera la squadra di Stefano Pioli sfiderà la Juventus in un match fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Partita particolare anche per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan non ha ancora rinnovato con il club rossonero con Paratici che osserva la situazione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il portiere è dato comunque sereno e pronto a disputare uno scontro diretto contro la squadra di Andrea Pirlo.

La situazione - Sul fronte rinnovo invece la situazione è sempre in stallo con il club che ha offerto al ragazzo 8 milioni di euro mentre Mino Raiola, agente del giocatore, ne chiede almeno 10 e una cospicua commissione per lui. Una situazione che il Milan spera di risolvere entro la fine del campionato ma che, in caso di vittoria questa sera e di qualificazione in Champions League, potrebbe anche risolversi positivamente.