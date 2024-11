Milan, Chukwueze: "Dobbiamo dare tutto per vincere. Leao? È importante per noi"

Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport poco prima della sfida prevista questa sera all'U-Power Stadium contro il Monza:

Che gara sarà per voi?

“Questa è una partita importante per noi, dobbiamo dare tutto, vincere e avanzare in classifica. Questo è come un derby per noi”.

Cosa pensi della terza panchina di Leao?

“Rafa è un giocatore molto importante per noi, così come tutti quelli che ci sono in squadra. Chi ha l’opportunità di giocare però deve dare tutto. Rafa può entrare e fare la differenza”