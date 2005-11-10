Ufficiale Milan, doppio colpo di prospettiva in difesa. Depositati i contratti di Diawara e Calvani

Doppio colpo chiuso dal Milan, che rinforza le sue squadre giovanili con due volti nuovi, entrambi per la difesa.

Il primo è Sankhoun Diawara (20 anni) è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore centrale classe 2006, che nella giornata di ieri è arrivato nel capoluogo lombardo per sostenere le visite mediche pre-firma del contratto, arriva dal Troyes a titolo definitivo per 3 milioni di euro. I rossoneri hanno depositato il contratto del trasferimento nell'apposito registro di Lega Serie A.

Arriva poi anche Lorenzo Calvani (18 anni), terzino sinistro che approda in rossonero dalla Lazio a titolo definitivo. Anche il suo contratto è stato regolarmente depositato in Lega dal Milan, la trattativa si è svolta negli stessi giorni in cui le due società parlavano di Gila.