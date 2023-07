Milan, con Chukwueze siamo arrivati a quota 107 milioni di investimenti estivi

Oggi Samuel Chukwueze sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, diventando così il settimo acquisto di questa movimentatissima estate rossonera, il nono se si considerano anche i giovani Jimenez e Raveyre. Il nigeriano arriva dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto milioni di bonus. Come mette in evidenza stamattina il Corriere della Sera, con l'acquisto del nigeriano, l’ammontare degli investimenti estivi del Diavolo sfonda quota cento e sale a 107 milioni di euro.

Le cifre dell'affare: per il calciatore un quinquennale da circa 4 milioni l’anno

L’esterno d’attacco arriva a titolo definitivo dal Villarreal con un’operazione da 20 milioni di euro più 8 di bonus, per lui un quinquennale da circa 4 milioni l’anno. Non partirà per gli Stati Uniti ma rimarrà ad allenarsi a Milanello: non è da escludere che possa fare anche qualche lavoro insieme alla Primavera di Ignazio Abate per raggiungere più rapidamente la condizione ideale.