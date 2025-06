Milan, Chukwueze può tornare in Liga. Ci pensa il Betis Siviglia per l'anno prossimo

Importanti novità sul fronte uscite in casa Milan, con il mercato che inizia a muoversi per gli esterni offensivi. Samuel Chukwueze, l'attaccante nigeriano che nella passata stagione ha collezionato 26 presenze in Serie A con 3 gol e 2 assist, è finito nel mirino del Betis Siviglia. Il club spagnolo, sempre attento a profili tecnici e veloci, ha effettuato un sondaggio nei confronti del calciatore. Questo primo approccio indica un interesse concreto del Betis, che potrebbe voler rinforzare il proprio reparto offensivo con le qualità di Chukwueze, rivela Sky Sport.

Per il Milan, l'eventuale cessione dell'esterno rappresenterebbe un'opportunità per sfoltire la rosa e, potenzialmente, generare risorse da reinvestire. Arrivato con grandi aspettative, Chukwueze ha avuto una stagione di ambientamento, e la sua partenza potrebbe aprire nuovi scenari tattici per i rossoneri. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il sondaggio del Betis si trasformerà in una trattativa più concreta.

Il nigeriano ha alle spalle una importante esperienza in Liga. Durante la sua permanenza al Villarreal in Liga, Samuel Chukwueze ha collezionato un totale di 155 presenze, mettendo a segno 21 gol e fornendo 14 assist. La sua stagione più prolifica in termini di gol in campionato è stata la 2022-2023, con 6 reti in 37 presenze.