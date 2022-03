Milan, con Origi a zero il budget sarà investito in difesa e a centrocampo: Botman-Sanches

Il Milan pensa al mercato della prossima stagione e visto che per l'attacco è praticamente fatta per l'arrivo di Origi a zero dal Liverpool, Tuttosport sottolinea che il budget a disposizione di Maldini e Massara sarà investito interamente per difesa e centrocampo. I nomi sono sempre gli stessi: piacciono Sven Botman, per la retroguardia, e Renato Sanches per la mediana, anche se resta in piedi la candidatura di Bremer, e per quel che riguarda il centrocampo altre valutazioni verranno fatte dopo il rientro alla base di Pobega e Adli.