Milan, concorrente inglese per Junior Firpo. Sull'esterno sinistro c'è anche il West Ham

Insidia inglese per il Milan su Junior Firpo. Secondo quanto riportato da Sport la proposta dei rossoneri è quella più allettante per il giocatore ma va registrato anche l'interesse del West Ham che dalla sua può rilanciare con un'offerta ben più allettante per il Barcellona. Da valutare anche la posizione di Ronald Koeman che, consapevole dell'impossibilità di avere giocatori in entrata eviterebbe altre uscite e con la partenza di Firpo non vi sarebbero alternative a Jordi Alba.