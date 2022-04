Milan, confermate le cifre: un miliardo e 180 milioni, non è una speculazione finanziaria

È confermata l'enorme cifra di 1 miliardo e 180 milioni per la cessione del Milan. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come ci siano dei tempi tecnici da rispettare, mentre le firme sono attese fra giovedì e venerdì prossimo. Non è una speculazione finanziaria, sottolineano, né una manovra fatta alla cieca per poi vedere cosa succede.